Калужский алкогольный завод объявил о выводе на рынок аналога Jagermeister

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) начал поставки в российские торговые сети травяных ликеров Alter Heiler и Konig Heiler. Они по своим качественным показателям могут заменить немецкий Jagermeister, сообщает РИА Новости.
Журналисты портала со ссылкой на свой источник на предприятии отметили, что фирма в следующем году планирует выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров (дал) вышеуказанных биттеров.
«Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" начал поставки в розничные сети биттеров (травяных ликеров) Alter Heiler и Konig Heiler — собственных рецептурных разработок, которые по своим органолептическим качествам способны сместить лидера сегмента — немецкого Jagermeister», — говорится в публикации.
Сейчас российская продукция разливается в бутылки объемом 0,5 и 0,25 литра. Но к началу следующего года компания планирует дополнить линейку форматами 0,1 и 0,7 литра, а также в один литр.