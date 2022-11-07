ХАМАС арестовал двоих палестинцев по подозрению в обстреле Израиля

Ответственность за недавнее нападение не взяла на себя ни одна из организаций, действующих в секторе Газа.
Радикальная палестинская группировка ХАМАС заявила об аресте в секторе Газа двоих человек, подозреваемых в причастности к ракетному обстрелу территории Израиля от 3 ноября. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местный анонимный источник в силовых структурах.
«Палестинские группировки не имеют ничего общего с этими запусками ракет, которые были нацелены на то, чтобы дать захватчикам (Израилю. — Прим. ред.) повод для продолжения агрессии», — заявил он.
В четверг, 3 ноября из сектора Газа в сторону Израиля были запущены четыре ракеты, три из которых упали, не перелетев границу. Еще одна была сбита системой «Железный купол». Ответственность за эту атаку на себя никто не взял.
Вскоре ВВС Израиля нанесли удары по известным местам производства составных частей ракет в палестинском анклаве. Поражен подземный цех.