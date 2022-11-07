Политолог Кочетков: Эвакуацию из Киева проводить некуда, за границей украинцев давно уже не ждут

Напомним, журналисты спросили мэра Виталия Кличко, допускает ли он возможность полного блэкаута в Киеве без света, воды, тепла и связи. «Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны — сегодня делается все для того, чтобы город остался без тепла, электричества и водоснабжения. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит будущее каждого из нас... Мы не исключаем. Мы просчитываем различные сценарии для того, чтобы выдержать, чтобы подготовиться», — заявил мэр Кличко.