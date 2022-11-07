Политолог Кочетков: Эвакуацию из Киева проводить некуда, за границей украинцев давно уже не ждут

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает сценария полного блэкаута в Киеве при отсутствии электроэнергии, тепла, воды и связи. Он призвал киевлян подготовить необходимые запасы, и «продумать возможность временного переезда». Как заявил по этому поводу политический аналитик Александр Кочетков, у киевских властей нет даже четкого плана того, куда именно эвакуировать беженцев из столицы.
Напомним, журналисты спросили мэра Виталия Кличко, допускает ли он возможность полного блэкаута в Киеве без света, воды, тепла и связи. «Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны — сегодня делается все для того, чтобы город остался без тепла, электричества и водоснабжения. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит будущее каждого из нас... Мы не исключаем. Мы просчитываем различные сценарии для того, чтобы выдержать, чтобы подготовиться», — заявил мэр Кличко.
Кроме того, Виталий Кличко призвал киевлян иметь в каждом доме запас питьевой и технической воды, заряженные аккумуляторы, а также некоторый запас еды и теплые вещи. Мэр напомнил, что зимой в украинской столице планируется развернуть около тысячи пунктов обогрева. Но при этом он отметил, что «этого может оказаться недостаточно для трехмиллионного города».
Ранее глава Департамента безопасности Киевской горадминистрации Роман Ткачук сообщил, что в столице запланировали тотальную эвакуацию трех миллионов людей, которые остались в городе, «в случае полного отключения электросетей».
«Мы понимаем, что вскоре мы можем потерять всю систему электроснабжения. Если не будет электричества, то не будет воды и канализации. Поэтому сейчас горадминистрация принимает все возможные меры для защиты системы электроснабжения», — заявил Ткачук. При этом он отметил, что «сейчас нет причин для выезда людей из Киева, ситуация контролируемая».
Как сообщил по этому поводу политический аналитик Александр Кочетков, после заявления Кличко о готовности мэрии эвакуировать 3 миллиона киевлян, у него «зашевелились нехорошие предчувствия».
«Дело в том, что эта военная операция на 50% происходит в медийном пространстве. Именно поэтому, вместе с «джавелинами» и «хаймарсами», США сразу же направили на Украину еще и целый оперативный центр телекомпании CNN, — отметил Кочетков. — И когда все телеэкраны мира облетели видеокадры массовых обстрелов украинских городов, Киеву сразу же начали помогать вооружениями, а не только сочувственными словами и «озабоченностями».
По мнению Кочеткова, сейчас Запад активно склоняет власти Украины к началу мирных переговоров с Россией.
«Да, значительная часть публикаций в мировой прессе на эту тему — чаще всего, лишь предположения. Но ведь есть и искренняя позиция ряда мировых политиков и общественных деятелей о том, что Украине стоит забыть о Донбассе и Крыме — ради прекращения военной операции РФ и снятия угрозы применения ядерного оружия, — напомнил эксперт. — И вот представьте в этой ситуации эвакуацию целого мегаполиса. Причем, эвакуацию, организованную недалекими киевскими чиновниками. В городе будет царить полная неразбериха, бестолковость и злоупотребления: беженцы с узлами, в которых скарб, нажитый за всю жизнь. Растерянные лица киевлян, которые несут свои пожитки, и эти пожитки не помещаются в эвакуационный автобус… Рыдающие дети, потасовки возле железнодорожных вагонов, толпа лезущих без очереди, разъяренные мужчины, истерящие женщины и т.д. Такая телекартинка действительно способна перебить рациональные рассуждения о необходимости мирных переговоров. Вне зависимости от того, насколько эвакуация реально необходима».
При этом политический эксперт задался вопросом — куда именно киевские власти намерены эвакуировать жителей мегаполиса?
«Где теперь те благословенные места на Украине, куда не долетают ракеты российских ВКС? И где всегда есть свет, тепло, связь, вода и канализация? Ведь, несмотря на благостные заверения европейских политиков, за границей беженцев с Украины давно уже не ждут, — напомнил аналитик. — Власти Киева должны сосредоточиться не на туманных рассуждениях об эвакуации города, по численности близкого населению небольшой страны. А на успешных закупках запчастей и ремонте распределительных подстанций, если уж эти закупки они не сделали заблаговременно. Потому что с электрогенерацией на Украине пока что все не так катастрофично. И вот лайфхак для Кличко: если во всей столице включить отопление, то это уже будет огромная экономия электроэнергии. Потому что сотни тысяч киевлян сразу же перестанут греться с помощью электрокаминов, калориферов, кондиционеров и т.д. И наконец-то получат долгожданное тепло вместо пустых предупреждений».
Напомним, 7 ноября стало известно, что украинские власти намерены национализировать предприятия, принадлежащие украинским олигархам. По данным издания «Экономическая правда», накануне Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об «обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций компаний «Укрнафта», «Укртатнафта», «АвтоКрАЗ», «Мотор Сич» и «Запорожтрансформатор». Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о национализации по ускоренной процедуре более 900 объектов российской собственности на Украине.