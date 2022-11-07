МО Японии модернизирует ракеты средней дальности для перехвата гиперзвукового оружия

Минобороны Японии намерено к 2029 году модернизировать ракеты средней дальности для перехвата гиперзвукового оружия. Об этом сообщает японское агентство Киодо.
Предполагается, что речь может идти о ракетах средней дальности «земля-воздух» Chu-SAM, используемых в японских зенитных ракетных комплексах. Дальность полета этих ракет составляет 50 километров при максимальной высоте в 10 километров.
Кроме этого, Министерство обороны Японии планирует в течение ближайших десяти лет обеспечить силы самообороны страны 1500 ракетами большой дальности, которые будут способны атаковать базы противника, находясь вне зоны поражения.