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МО Японии модернизирует ракеты средней дальности для перехвата гиперзвукового оружия

Армия
МО Японии модернизирует ракеты средней дальности для перехвата гиперзвукового оружия

Минобороны Японии намерено к 2029 году модернизировать ракеты средней дальности для перехвата гиперзвукового оружия. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

Предполагается, что речь может идти о ракетах средней дальности «земля-воздух» Chu-SAM, используемых в японских зенитных ракетных комплексах. Дальность полета этих ракет составляет 50 километров при максимальной высоте в 10 километров.

Кроме этого, Министерство обороны Японии планирует в течение ближайших десяти лет обеспечить силы самообороны страны 1500 ракетами большой дальности, которые будут способны атаковать базы противника, находясь вне зоны поражения.
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