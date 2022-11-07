СБУ задержала блогера, работавшего на Telegram-канал журналиста Анатолия Шария

В Запорожье сотрудники СБУ задержали блогера, который сотрудничал с находящимся в розыске журналистом Анатолием Шарием. Мужчине грозит до 12 лет колонии за незаконное распространение в Сети информации о перемещении и действиях украинских войск, а также передачу «начальству» информации о последствиях ударов ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.