Эксперты рассказали, как шоппинг перестал быть приоритетом при посещении ТЦ

Буквально несколько недель назад новации современного дизайна и стандарты качества потребительского рынка обсуждали в Сочи. Теперь эта тема добралась и до столицы. В рамках Московской недели интерьера и дизайна, прошедшей в период с 1 по 6 ноября, эксперты, политики и бизнесмены обсудили ряд проблем, с которыми столкнулась отрасль в нынешних условиях санкций. В число основных вопросов вошли поддержка малого предпринимательства, помощь в налаживании экспортных поставок российской мебели и предметов интерьера, а также стратегия развития качественной и безопасной городской среды. Кроме того, ФАН узнал, как шоппинг перестал быть приоритетом при посещении торговых центров (ТЦ).