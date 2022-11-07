Эксперты рассказали, как шоппинг перестал быть приоритетом при посещении ТЦ

Буквально несколько недель назад новации современного дизайна и стандарты качества потребительского рынка обсуждали в Сочи. Теперь эта тема добралась и до столицы. В рамках Московской недели интерьера и дизайна, прошедшей в период с 1 по 6 ноября, эксперты, политики и бизнесмены обсудили ряд проблем, с которыми столкнулась отрасль в нынешних условиях санкций. В число основных вопросов вошли поддержка малого предпринимательства, помощь в налаживании экспортных поставок российской мебели и предметов интерьера, а также стратегия развития качественной и безопасной городской среды. Кроме того, ФАН узнал, как шоппинг перестал быть приоритетом при посещении торговых центров (ТЦ).
Эксперты по маркетингу, архитекторы и дизайнеры международного уровня в ходе дискуссий обсудили мировые тенденции в создании современных торговых центров и других подобных пространств. Сегодня они становятся тем, куда люди направляются после работы и в выходные, чтобы отдохнуть и получить новые впечатления от сервиса, уюта и современного, качественного дизайна.
Креативный директор студии Smartinterior.design Билли Эллиотт-Вонг подчеркнул, что одним из драйверов таких изменений в индустрии является то, что оффлайн-торговым площадкам приходится конкурировать с «онлайном». Просто возможности купить что-либо для успешной работы становится недостаточно.
«За десять лет — с 2011 года по 2021 количество онлайн-покупателей в Китае выросло в три раза. Естественно, это накладывает отпечаток на успешность и маржинальность оффлайн-ритейла. Поэтому сегодня в наших проектах мы стремимся создать не МОЛЛ, а точку притяжения для людей. В наши торговые центры, если их все еще можно так назвать, люди хотят приходить, они любят проводить здесь время. Покупка становится вторым, третьим или даже четвертым приоритетом», — рассказал Билли Эллиотт-Вонг.
Об изменениях в проектировании торговых площадей рассказал зарубежный эксперт, архитектор, развивающий собственную практику уже 16 лет Тео Рохас. Последние 10 лет он сосредоточен на разработке архитектурных и дизайн-решений для люксовых брендов, развитии недвижимости в Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Азии.
«Электронная коммерция взошла на пьедестал, что меняет подходы к организации торгового пространства. Теперь в обычном телефоне есть абсолютно все для совершения любых покупок. Поэтому дизайнеры всего мира сегодня стремятся масштабировать любую задачу за пределы обычного торгового центра», — подчеркнул Рохас.
Также в рамках Московской недели интерьера и дизайна представители ведущих PR-агентств поделились своими секретами мастерства. Особенности сегодняшней ситуации заставляют бренды экспериментировать в коммуникациях с целевой аудиторией. Высокую эффективность показывает, например, участие в профильных конвентах или даже поддержка выставок, пусть даже они имеют опосредованное отношение к сфере деятельности компании.
«В прошлом году мы поддержали выставку венецианского стекла, которую организовал государственный Эрмитаж в Петербурге. Казалось бы, какой интерес производителю керамической плитки говорить про стекло? Важно понимать, что любая выставка — это очень красивый пиар-ход, это возможность выйти на новые аудитории. Просто поставить рекламу в Эрмитаже — дорого и странно. А вот когда мы выступаем спонсором и отдаем дань уважения материалу — это выглядит уже совсем по-другому в глазах партнеров, архитекторов и дизайнеров», — сказала директор по внешним и внутренним коммуникациям Kerama Marazzi Ольга Михеева.
Ранее стало известно о китайском дизайнере, который мастерит миниатюрные модели зданий древней архитектуры. Умелец настолько искусен, что продумывает самые мелкие детали, включая мох и выветривание кирпича на стенах.