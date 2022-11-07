Фигурант дела о гибели детей на Сямозере потребовал 12 млн рублей компенсации

В суд поступило исковое заявление от бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии. Он был оправдан по уголовному делу о смерти детей на Сямозере в 2016 году. Теперь экс-начальник требует компенсацию в размере 12 миллионов рублей.