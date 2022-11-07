Фигурант дела о гибели детей на Сямозере потребовал 12 млн рублей компенсации

В суд поступило исковое заявление от бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии. Он был оправдан по уголовному делу о смерти детей на Сямозере в 2016 году. Теперь экс-начальник требует компенсацию в размере 12 миллионов рублей.
Истец подчеркнул, что сумма эквивалентна причиненному моральному вреду за неоправданное лишение свободы.
Напомним, что летом 2016 года персонал лагеря отправился в водный поход, взяв 47 детей. Они путешествовали на плавательных средствах, которые были неисправны и перегружены. Кроме того, несовершеннолетним не выдали жилеты согласно размерам. В результате в воде погибли 14 детей.
Следователи посчитали, что Роспотребнадзор знал о нарушениях у компании, которая занималась организацией детского отдыха. Тем не менее, ведомство выдало разрешительную документацию на продолжение работы.