Власти Индонезии: Москва приготовилась к прибытию российской делегации на G20

Россия провела масштабную подготовку к прибытию делегации на саммит G20. Об этом заявил представитель министерства государственных предприятий Индонезии Фаик Фахми.
Соответствующую информацию опубликовало агентство ANTARA. По словам Фахми, Россия запросила места минимум для десяти самолетов. Москва по всем вопросам логистики подготовилась.
«Они точно подготовились к приезду, в том числе и в плане координация прибытия персон VIP», – сказал представитель министерства.
Фахми также не смог ответить на вопрос, будет ли президент Владимир Путин участвовать в саммите «Большой двадцатки».