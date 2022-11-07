Только вверх: почему растут цены на нефть

Цена не нефть неуклонно растет и тому есть целый ряд причин. Во-первых, анонсированное введение потолка цен на российскую нефть значительно сократит предложение на рынке. Кроме того, ключевыми факторами стало снижение добычи странами ОПК, а также потенциальное восстановление потребления в Поднебесной. Об этом рассказал аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов