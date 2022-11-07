Только вверх: почему растут цены на нефть

Цена не нефть неуклонно растет и тому есть целый ряд причин. Во-первых, анонсированное введение потолка цен на российскую нефть значительно сократит предложение на рынке. Кроме того, ключевыми факторами стало снижение добычи странами ОПК, а также потенциальное восстановление потребления в Поднебесной. Об этом рассказал аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов
По итогам пятницы цены на нефть закрылись уверенным Ростом на 4,3% и поднялись с отметки 94,5 до отметки 98,5 долларов за баррель.
«Основным драйвером роста в пятницу стали новости о том, что страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен для российской нефти. Ожидается, что в ближайшие недели они о нем уже официально объявят. Это приводит к тому, что будет очень сильно ограничено предложение нефти в Европе. Также поддержку ценам на нефть оказали слухи, которые в пятницу появились на рынке. О том, что в Китае к марту следующего года могут начать послабления против коронавируса. Соответственно, экономика начнет уже более активно восстанавливаться. Однако сегодня с утра цены на нефть несколько снижались на открытии. Поскольку за выходные представители национальной комиссии здравоохранения Китая все-таки опровергли слухи о смягчении и подтвердили приверженность нулевой терпимости к коронавирусу на фоне того, что сейчас растет количество новых случаев заражения. Сейчас статистика максимальная за последние полгода. Это вызывает опасения по поводу дальнейшего спроса. Также с утра сегодня были опубликованы данные из Китая по экспорту и импорту в октябре. Экспорт в годовом выражении снизился на 0,3%, импорт снизился на 0,7% процента, что также негативно для восстановления нефти. При этом все равно сейчас рынок в большей степени ждет того, что на рынке нефти будет все меньше предложения. ОПЕК снижает добычу, в декабре вводится эмбарго на поставки российской нефти, также вводится потолок цен. А ранее РФ заявляла, что не станет торговать нефтью со странами, которые такой потолок введут. Может быть очень серьезная нехватка предложения. По нашим прогнозам, это будет перевешивать все остальные факторы. Мы также продолжаем ожидать, что до конца года цены на нефть достигнут отметки в 100 долларов за баррель», — рассказал рыночный аналитик.
При этом издание The Economist считает, что эмбарго на российскую нефтегазовую отрасль со стороны ЕС вряд ли сильно истощит российский бюджет.