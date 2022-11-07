Автомобиль миротворцев ООН в Мали подорвался на мине

Бамако, 7 ноября. Автомобиль контингента Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) подорвался на мине в центральной части Мали.
Инцидент произошел в районе Батума, примерно в 30 километрах к востоку от Конны. Шестеро миротворцев получили ранения.
МИНУСМА пребывает в состоянии глубокого кризиса. Жители Мали неоднократно выходили на демонстрации против присутствия «голубых касок» в стране. Митингующие обвиняли представителей ООН в низкой эффективности и подрыве суверенитета государства.
Общественные деятели и правительство множество раз заявляли о равнодушии международной организации к проблемам региона. Более того, иностранный контингент стал угрозой для местного населения: в июле миротворцы обстреляли гражданский автомобиль на выезде из города Кидаль.
Ранее другой транспорт МИНУСМА подорвался на мине в северной части Мали. Двое сотрудников миссии скончались на месте.