Адвокат назвал причины предвзятого отношения полиции к изнасилованию россиянки в Турции

По его мнению, местные власти и полиция «не хотят заморачиваться», так как пострадавший иностранец вскоре вернется домой и не сможет участвовать в следственных действиях. Гостиницы и отели также всячески скрывают факт преступления, чтобы сохранить свою репутацию.