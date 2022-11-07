Адвокат назвал причины предвзятого отношения полиции к изнасилованию россиянки в Турции

Туристка из России подверглась изнасилованию со стороны аниматора отеля и его друга в Турции. Полицейские посоветовали потерпевшей обратиться за помощью к российским правоохранителям и не стали возбуждать уголовное дело. Подобное отношение стражей порядка к туристам наблюдается регулярно, рассказал адвокат и бывший следователь МВД РФ Александр Карабанов.
По его мнению, местные власти и полиция «не хотят заморачиваться», так как пострадавший иностранец вскоре вернется домой и не сможет участвовать в следственных действиях. Гостиницы и отели также всячески скрывают факт преступления, чтобы сохранить свою репутацию.
«Доказательную базу нужно собирать в моменте — те же биологические следы подозреваемых, показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, которые через несколько дней могут уже быть автоматически удалены с сервера», — объяснил сложности в расследованиях собеседник «Комсомольской правды».
Выходом из данной ситуации может стать процедура «международного следственного поручения», резюмировал эксперт.