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Адвокат назвал причины предвзятого отношения полиции к изнасилованию россиянки в Турции

Происшествия
Адвокат назвал причины предвзятого отношения полиции к изнасилованию россиянки в Турции

Туристка из России подверглась изнасилованию со стороны аниматора отеля и его друга в Турции. Полицейские посоветовали потерпевшей обратиться за помощью к российским правоохранителям и не стали возбуждать уголовное дело. Подобное отношение стражей порядка к туристам наблюдается регулярно, рассказал адвокат и бывший следователь МВД РФ Александр Карабанов.

По его мнению, местные власти и полиция «не хотят заморачиваться», так как пострадавший иностранец вскоре вернется домой и не сможет участвовать в следственных действиях. Гостиницы и отели также всячески скрывают факт преступления, чтобы сохранить свою репутацию.

«Доказательную базу нужно собирать в моменте — те же биологические следы подозреваемых, показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, которые через несколько дней могут уже быть автоматически удалены с сервера», — объяснил сложности в расследованиях собеседник «Комсомольской правды».

Выходом из данной ситуации может стать процедура «международного следственного поручения», резюмировал эксперт.
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