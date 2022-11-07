Стала известна дата похорон создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

Траурная церемония прощания с композитором и создателем группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым пройдет 13 ноября в Оренбурге.
Артист скончался 7 ноября. Основатель «Ласкового мая» предположительно боролся с серьезной болезнью и одновременно ухаживал за тяжелобольной матерью. Музыкант ушел из жизни в возрасте 58 лет.
«Прощание состоится в похоронном зале по адресу: улица Монтажников, 29Б, с 10 до 15 часов по местному времени», – сообщил помощник Кузнецова Ринат Масягутов в комментарии «АиФ».
Напомним, покойный артист основал успешный коллектив «Ласковый май» в 1986 году совместно с коллегой Вячеславом Пономаревым. Тогда же были написаны первые хиты группы – «Седая ночь», «Белые розы» и другие.