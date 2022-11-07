Актрису Анджелину Джоли рассматривали на роль антагониста в фильме «Человек-паук»

Как оказалось, в 2009 году Джоли была одной из главных претенденток на роль дочери Эдриана Тумса или же Стервятника. Последний должен был погибнуть в сражении с Человеком-пауком. Отметим, что предполагаемой героини Джоли нет в оригинальных комиксах про супергероя.