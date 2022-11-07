Актрису Анджелину Джоли рассматривали на роль антагониста в фильме «Человек-паук»

Голливудская актриса Анджелина Джоли могла сыграть антагониста в экранизации комикса «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли. Информация об этом опубликована в книге Шона ОʼКоннелла With Great Power.
Как оказалось, в 2009 году Джоли была одной из главных претенденток на роль дочери Эдриана Тумса или же Стервятника. Последний должен был погибнуть в сражении с Человеком-пауком. Отметим, что предполагаемой героини Джоли нет в оригинальных комиксах про супергероя.
Антагонист в «Человеке-пауке 4» с Магуайром должен был представлять опытного руководителя фирмы, пытающегося приобрести «Дейли Бьюгл». На роль Стервятника рассматривали актера Джона Малковича, а черную кошку должна была воплотить Энн Хэтэуэй.
Напомним, релиз книги With Great Power состоялся 1 ноября.