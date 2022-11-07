Жители Латвии вызвали полицию из-за включившей гимн России соседки

Сотрудники полиции Латвии приехали разбираться с местной жительницей, которая громко включила гимн России.
Женщина выставила из окна своей квартиры колонки и на полную мощность включила гимн России. Эти действия не устроили прохожего, мужчина начал снимать происходящее на телефон и попытался выяснить мотивы соседки.
«Когда звучит гимн России, говорить нельзя! Слава России!» — ответила ему женщина.
Латыш не выдержал такого отношения и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов расценили действия женщины как «поддержку боевых действий», которая в Латвии недопустима.
Стражи правопорядка также разъяснили гражданам, что во всех подобных случаях необходимо вызывать полицию. Примечательно, что жительница Латвии включила гимн около 21:00 часов, что не нарушает закон о тишине.