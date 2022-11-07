СП: Марков объяснил, с чем связан «разгон» Шольца со стороны Байдена после поездки в Китай

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков назвал причину, по которой президент США Джо Байден устроил «разгон» канцлеру Германии Олафу Шольцу после его визита в Пекин. «Свободная пресса» опубликовала соответствующий материал.
По мнению политолога, Белый дом оценил уровень согласования поездки Шольца в Китай как недостаточный. При этом Марков счел беседу между политиками абсолютно естественной.
«Американцы, безусловно, хотели знать, что там произошло конфиденциального. Байден озабочен тем, что Шольц отдал китайцам большой гамбургский порт в тот самый момент, когда Соединенные Штаты хотят вытеснить Китай из Европы. Получается, что Германия этой американской политике не следует», — объяснил собеседник СП.
Ранее стало известно, что немецкий канцлер был вынужден отчитаться перед американским лидером за посещение КНР. По информации неназванного чиновника, Шольц и Байден договорились впредь контактировать на постоянной основе.