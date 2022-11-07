Тела убитых украинских солдат месяцами лежат прямо на позициях ВСУ

Военный корреспондент побывал на позициях, только что отбитых у украинских боевиков. Увиденное шокировало даже бывалого журналиста: едва ли не на каждом шагу лежали погибшие солдаты ВСУ.
Картина, казалось бы, привычная для любого поля боя: мертвый солдат противника. Но ужас в том, что, судя по состоянию тел, многие были убиты еще летом, сообщает информационное агентство «Новороссия». За эти месяцы погибшие превратились в мумии, которые уже вряд ли удастся идентифицировать.
Тела лежали на позициях, там, где их застала смерть, пока другие украинские вояки продолжали держать оборону. Среди трупов воевали, среди трупов спали и ели, не предприняв за это время ни единой попытки эвакуировать погибших. Активная фаза нашего наступления в этом секторе началась совсем недавно, так что возможность вывезти погибших или хотя бы похоронить их по-человечески была. Но никто этого сделать не удосужился.
К живым врагам наши бойцы жалости не испытывают. А вот мертвый враг по их мнению заслужил, чтобы к нему отнеслись по-человечески. Поэтому и хоронят погибших украинцев российские солдаты, а живым просят передать, чтобы сидели дома, с женами и детьми, а не шли воевать за режим, которому настолько на них наплевать, что не считает он нужным даже погибших за него похоронить по-людски.