Тела убитых украинских солдат месяцами лежат прямо на позициях ВСУ

Тела лежали на позициях, там, где их застала смерть, пока другие украинские вояки продолжали держать оборону. Среди трупов воевали, среди трупов спали и ели, не предприняв за это время ни единой попытки эвакуировать погибших. Активная фаза нашего наступления в этом секторе началась совсем недавно, так что возможность вывезти погибших или хотя бы похоронить их по-человечески была. Но никто этого сделать не удосужился.