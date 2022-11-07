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Россия и Китай меняют Евразию и становятся опорой для нового мира

Экономика
Россия и Китай меняют Евразию и становятся опорой для нового мира

Власти России и Китая намерены противостоять всем современным выпадам ради создания будущего для всего евразийского континента, заявил аналитик Михаил Катков в своей статье для РИА Новости.

Антироссийские санкции США и Европы снизили транзитные возможности Москвы. Из-за чего поставщики выбирают альтернативные пути. Однако и в этом случае региональные партнеры не готовы отказаться от сотрудничества с РФ. Из-за этого Пекин намерен ослаблять влияние западных стран, беря на себя международные обязательства.

«ЕАЭС и ШОС утвердили восемь транспортных маршрутов, связанных с международными коридорами "Север — Юг" (от Балтики до Индии), "Запад — Восток" (из Европы в Китай) и гармонизированных с китайской инициативой "Один пояс — один путь" — глобальной торговой сетью», — говорится в публикации.

Все это приведет к тому, что мировые центры постепенно переместятся на восток и заменят уже существующие.
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