Россия и Китай меняют Евразию и становятся опорой для нового мира

Антироссийские санкции США и Европы снизили транзитные возможности Москвы. Из-за чего поставщики выбирают альтернативные пути. Однако и в этом случае региональные партнеры не готовы отказаться от сотрудничества с РФ. Из-за этого Пекин намерен ослаблять влияние западных стран, беря на себя международные обязательства.