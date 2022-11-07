Политолог Перенджиев: противостояние Москвы и Киева рушит империи украинских олигархов

Владимир Зеленский и его команда отнимают собственность у украинских олигархов под благопристойным предлогом. Об этом в интервью для международной редакции ФАН рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.