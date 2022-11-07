Политолог Перенджиев: противостояние Москвы и Киева рушит империи украинских олигархов

Богатейшие люди Украины стремительно теряют свои активы.
Владимир Зеленский и его команда отнимают собственность у украинских олигархов под благопристойным предлогом. Об этом в интервью для международной редакции ФАН рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.
Украинские власти приняли решение национализировать предприятия «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич», акции которых принадлежали олигархам Константину Жеваго, Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Вячеславу Богуслаеву и Константину Григоришину.
«Это выглядит как прагматичный шаг в интересах обороны, чтобы государство могло руководить стратегическими предприятиями. Но дело в том, что под благовидной оберткой может скрываться отъем этих компаний у олигархов ради их последующего перераспределения. Государству ведь ничто не мешает перепродать предприятия. В данном случае лишение олигархов собственности подрывает их политическое влияние, так как их капитал резко сократится», — считает Перенджиев.
Зеленский и его команда под видом национализации прибирают к рукам собственность, так как в последнее время доходы украинской элиты упали, а долги возросли.
«Совсем недавно глава Крыма Сергей Аксенов объявил о национализации собственности украинских олигархов в Крыму. Доказать, что это украинская собственность, нельзя, так как она частная. Вероятно, это могло сподвигнуть украинское государство к национализации как к попытке удержать предприятия в своих руках в будущем. В любом случае получается, что противоборство идет между Россией и Украиной, и при этом рушатся империи украинских олигархов», — отметил эксперт.
Военный историк и писатель Михаил Поликарпов ранее прокомментировал бегство украинских олигархов за рубеж. Он констатировал что миллиардеры жестоко просчитались, помогая Зеленскому прийти ко власти.