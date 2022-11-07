Европейцы получают рекордные счета на газ даже в условиях мер поддержки со стороны властей

Простым потребителям в Европе приходится оплачивать рекордные счета на газ и электричество, несмотря на меры, которые ввели для поддержки населения власти Евросоюза и Великобритании, пишет Bloomberg.
Согласно исследованию энергетической консалтинговой фирмы VaasaETT, стоимость газа в регионе по итогам октября в два раза превысила показатели за аналогичный период годовой давности. Средняя цена этого топлива в Европе, по данным аналитиков, составила 18 евроцентов за киловатт-час. При этом подорожание электричества для домохозяйств достигло 67%, в результате чего тариф на него подскочил до 36 евроцентов за киловатт-час.
В месячном исчислении средняя стоимость газа в Евросоюзе и Великобритании поднялась на 2,5%, электричества — на 3,4%. Однако на фоне приближения холодов в регионе ожидается дальнейший рост тарифов.