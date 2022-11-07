Путин подписал закон по недопущению раскрытия сведений о работе спецслужб

Информация о тактике и методах деятельности спецслужб не должна быть раскрыта. Об этом говорится в новом российском законе.
Президент РФ Владимир Путин подписал документ по недопущению раскрытия сведений о работе спецслужб. Детали проекта пока не обнародованы.
Также глава государства назначил нового прокурора Чечни. Указ был подписан седьмого ноября. Прокурором Чечни стал Арсан Адаев. Он работает в соответствующих органах с 2003 года. Кандидатуру Адаева внес на рассмотрение лично Путин 28 октября. Он будет исполнять обязанности прокурора Чечни в течение пяти лет.