Путин подписал закон по недопущению раскрытия сведений о работе спецслужб

Также глава государства назначил нового прокурора Чечни. Указ был подписан седьмого ноября. Прокурором Чечни стал Арсан Адаев. Он работает в соответствующих органах с 2003 года. Кандидатуру Адаева внес на рассмотрение лично Путин 28 октября. Он будет исполнять обязанности прокурора Чечни в течение пяти лет.