Полковник Кокшин рассказал о роли генерала Золотухина в успехе операции «Аргун»

Умерший 6 ноября 2022 года генерал ВС РФ Виктор Золотухин сыграл очень важную роль в организации успешного Итум-Калинского десанта в Чечне в конце 1999 года, известного как операция «Аргун». Об этом рассказал полковник пограничной службы ФСБ России Руслан Кокшин.
Во время Второй чеченской кампании Виктор Золотухин проявлял постоянную заботу о личном составе вверенных ему подразделений, вплоть до готовности рыть окопы вместе с рядовыми, отметил Руслан Кокшин в интервью изданию Lenta.ru.
«Только благодаря тому, что личный состав видел его отеческую заботу, каждый был настроен на то, чтобы максимально выполнить ту задачу, которую перед ним поставит Виктор Николаевич», — поделился воспоминаниями полковник.
Проведение Итум-Калинского десанта или спецоперации «Аргун» позволило российской армии взять под свой контроль автодорогу Итум-Кале — Шатили, соединяющую Чечню с Грузией, прервав важный маршрут логистики радикальных бандформирований.
Ранее о смерти генерала Золотухина сообщил телеканал «360».