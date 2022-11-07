Полковник Кокшин рассказал о роли генерала Золотухина в успехе операции «Аргун»

Умерший 6 ноября 2022 года генерал ВС РФ Виктор Золотухин сыграл очень важную роль в организации успешного Итум-Калинского десанта в Чечне в конце 1999 года, известного как операция «Аргун». Об этом рассказал полковник пограничной службы ФСБ России Руслан Кокшин.