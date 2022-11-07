Росавиация завершила новый отбор авиакомпаний для получения субсидий на возвраты

Федеральное агентство воздушного транспорта обнародовало результаты третьего этапа отбора авиакомпаний, которые получат субсидии на возврат средств пассажирам отмененных рейсов.
Заявки принимались до 30 октября. Победителями стали 12 авиакомпаний. Перевозчики получат 72,7 млн рублей. Субсидии предоставляются на основании постановления Правительства РФ от 14.04.2022 № 662 с целью поддержания финансовой устойчивости авиакомпаний, в том числе обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов, рассказали в Росавиации.
Выплаты субсидий запланированы на ноябрь-декабрь. Ранее средства получили более 20 компаний. Речь идет о компенсации в связи с отменой международных и внутренних перевозок, что обусловлено санкциями.
Российские туроператоры и авиакомпании прорабатывают возможность объединить внутренний и международный рейсы в одном пакете. Эта мера улучшит целевые показатели по перевозкам.