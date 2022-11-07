Росавиация завершила новый отбор авиакомпаний для получения субсидий на возвраты

Заявки принимались до 30 октября. Победителями стали 12 авиакомпаний. Перевозчики получат 72,7 млн рублей. Субсидии предоставляются на основании постановления Правительства РФ от 14.04.2022 № 662 с целью поддержания финансовой устойчивости авиакомпаний, в том числе обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов, рассказали в Росавиации.