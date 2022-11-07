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Москвич изнасиловал школьницу, угостив ее «особенной водой»

Происшествия
Москвич изнасиловал школьницу, угостив ее «особенной водой»

Правоохранители задержали 35-летнего жителя Москвы. В отношении него могут возбудить дело об изнасиловании школьницы, сообщил канал РЕН ТВ.

По словам 15-летней девочки, она с приятелями коротала время в подъезде. В этом время сосед предложил всей компании подняться к нему и посмотреть коллекцию кроссовок.

Находясь в квартире, хозяин предложил всем выпить «особенной воды», которая поможет расслабиться. Подростки приняли предложение и потеряли сознание.

Проснувшись, девушка увидела рядом соседа, после чего попрощалась и ушла. Лишь позднее школьница стала припоминать, что иногда приходила в чувство и видела сидящего над ней мужчину. Подросток рассказала об этом матери, после чего в полицию поступило заявление.
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