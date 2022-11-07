Москвич изнасиловал школьницу, угостив ее «особенной водой»

Проснувшись, девушка увидела рядом соседа, после чего попрощалась и ушла. Лишь позднее школьница стала припоминать, что иногда приходила в чувство и видела сидящего над ней мужчину. Подросток рассказала об этом матери, после чего в полицию поступило заявление.