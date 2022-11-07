Переживающий агонию краха киевский режим набрасывается на классиков русской литературы, пытаясь запретить их. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.
Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова ополчилась на папу римского Франциска и обвинила его в невнимательном прочтении произведений Федора Достоевского. Дипломату «незалежной» не понравилось положительное отношение понтифика к творчеству гения.
Журналист Вадим Манукян указал на проницательность автора «Преступления и наказания». В то же самое время герои его «Бесов» словно живут среди современных людей.
«Великий писатель Достоевский мог предвосхитить многие события. Не только те, что имели место век назад, но также и кризис, охвативший Украину. Своим творчеством он будто зеркало развернул перед лицом киевского режима, обнаружившего свое сходство с некоторыми персонажами произведений классика», — отметил блогер.
Эксперт обратил внимание на духовную мелочность националистов. Им чужд простор познания, не входящий в узкие рамки бандеровской «самостийности».
«Киевская власть запрещает всех, до кого не может дотянуться. Она может начать сжигать книги Достоевского и других писателей, борясь с собственной историей. Все то, что противоречит идеологическому украинству, предается своеобразной анафеме», — констатировал Манукян.
Журналист предрек гибель бандеровской хунте, «барахтающейся в пламени злобы и русофобии». Ведь державу нельзя построить на ненависти, добавил он.
«Такой подход закончится очень печально. Фактически утратой Украиной государственности. Мы наблюдаем агонию киевского режима. Осталось уже недолго», — резюмировал блогер.
Ранее сенатор Владимир Джабаров призвал не ждать смены политического курса Лондона по бывшей УССР. Великобритания традиционно стремится максимально навредить России.