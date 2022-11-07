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Блогер Манукян назвал творчество Достоевского вызовом для современной Украины

Весь мир
Блогер Манукян назвал творчество Достоевского вызовом для современной Украины

Переживающий агонию краха киевский режим набрасывается на классиков русской литературы, пытаясь запретить их. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова ополчилась на папу римского Франциска и обвинила его в невнимательном прочтении произведений Федора Достоевского. Дипломату «незалежной» не понравилось положительное отношение понтифика к творчеству гения.

Блогер Манукян назвал творчество Достоевского вызовом для современной Украины

Журналист Вадим Манукян указал на проницательность автора «Преступления и наказания». В то же самое время герои его «Бесов» словно живут среди современных людей.

«Великий писатель Достоевский мог предвосхитить многие события. Не только те, что имели место век назад, но также и кризис, охвативший Украину. Своим творчеством он будто зеркало развернул перед лицом киевского режима, обнаружившего свое сходство с некоторыми персонажами произведений классика», — отметил блогер.
Блогер Манукян назвал творчество Достоевского вызовом для современной Украины

Эксперт обратил внимание на духовную мелочность националистов. Им чужд простор познания, не входящий в узкие рамки бандеровской «самостийности».

«Киевская власть запрещает всех, до кого не может дотянуться. Она может начать сжигать книги Достоевского и других писателей, борясь с собственной историей. Все то, что противоречит идеологическому украинству, предается своеобразной анафеме», — констатировал Манукян.
Блогер Манукян назвал творчество Достоевского вызовом для современной Украины

Журналист предрек гибель бандеровской хунте, «барахтающейся в пламени злобы и русофобии». Ведь державу нельзя построить на ненависти, добавил он.

«Такой подход закончится очень печально. Фактически утратой Украиной государственности. Мы наблюдаем агонию киевского режима. Осталось уже недолго», — резюмировал блогер.
Блогер Манукян назвал творчество Достоевского вызовом для современной Украины

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