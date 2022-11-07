АСВ опровергло снижение суммы иска на 6 млрд рублей по делу о растрате банка «Югра»

Сообщение о снижении суммы исковых требований Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 6 млрд рублей по делу о растрате в банке «Югра» является ложным. Такое заявление сделали в пресс-службе АСВ.
Речь идет о 6,3 млрд рублях, которые фигуранты выплатили в качестве возмещения материального вреда, нанесенного банку «Югра». В настоящее время сумма ущерба составляет 17,3 млрд рублей.
Напомним, что фигурантами дела стали владелец банка «Югра» и его сообщники. Следствие полагает, что с 2014 по 2017 год под видом выдачи кредитов злоумышленники зачислили на счета подконтрольных компаний 23,62 млрд рублей и распорядились деньгами по своему усмотрению.