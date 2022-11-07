Спецпосланник МИД Алжира: страна подала заявку на вступление в БРИКС

Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Об этом заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки.
Согласно полученной информации, дипломат выступила на алжирском государственном радио.
«Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС», – сказала спецпосланник.
Напомним, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун еще летом подтвердил готовность присоединиться к БРИКС. По его словам, почти все условия для этого выполнены. Позже российская сторона отметила, что не против соответствующей инициативы.