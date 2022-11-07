Фанаты раскритиковали Полину Гагарину за худобу на фото в бикини

Российская исполнительница Полина Гагарина удивила подписчиков смелым снимком в бикини. Фолловеры раскритиковали артистку за болезненную худобу.
Артистка в личном микроблоге опубликовала снимок в бикини и объявила о премьере нового альбома. Вместо положительных отзывов Гагарина столкнулась с негативными комментариями подписчиков.
«Фото в купальнике для привлечения внимания к самым долгожданным новостям! 25 ноября выходит мой альбом», – написала звезда в социальных сетях.
Фанаты указали Гагариной на ее пугающую худобу и признались, что им тошно видеть ее в подобном обнаженном образе.
«Доходяга, смотреть не очень приятно»;
«Полина, что вы кушаете?»;
«Я, конечно, извиняюсь, но смотреть-то не на что», – высказались пользователи Сети.
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