Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада сумела взять эксклюзивное интервью у журналиста Чарльза Баусмана, который принимал участие в протестных мероприятиях в США 6 января и вынужденно покинул страну из-за политических преследований.
По его словам, своими действиями против Республиканской партии и ее членов демократы показывают то, что они не могут бороться честно. Нынешние власти просто дискредитируют своих оппонентов, к которым относится и бывший президент США Дональд Трамп.
«Сейчас Америка в значительной степени представляет собой диктатуру, управляемую бюрократами. Нет никакого верховенства закона», — подчеркнул Баусман.
Журналист добавил, что государственная система в США не может нормально функционировать. Любые заявления американского президента Джо Байдена нельзя воспринимать однозначно. Простые граждане не могут понять, чем занимается Белый дом или Госдеп США.
«К сожалению, в Америке все плохо с демократией», — посетовал эксперт.
С полной версией интервью можно ознакомиться на официальном сайте Фонда борьбы с репрессиями.