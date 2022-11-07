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«Все плохо с демократией»: сбежавший из США журналист рассказал о диктатуре Белого дома

Общество
«Все плохо с демократией»: сбежавший из США журналист рассказал о диктатуре Белого дома

Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада сумела взять эксклюзивное интервью у журналиста Чарльза Баусмана, который принимал участие в протестных мероприятиях в США 6 января и вынужденно покинул страну из-за политических преследований.

По его словам, своими действиями против Республиканской партии и ее членов демократы показывают то, что они не могут бороться честно. Нынешние власти просто дискредитируют своих оппонентов, к которым относится и бывший президент США Дональд Трамп.

«Сейчас Америка в значительной степени представляет собой диктатуру, управляемую бюрократами. Нет никакого верховенства закона», — подчеркнул Баусман.

Журналист добавил, что государственная система в США не может нормально функционировать. Любые заявления американского президента Джо Байдена нельзя воспринимать однозначно. Простые граждане не могут понять, чем занимается Белый дом или Госдеп США.

«К сожалению, в Америке все плохо с демократией», — посетовал эксперт.

С полной версией интервью можно ознакомиться на официальном сайте Фонда борьбы с репрессиями.
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