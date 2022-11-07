Поклонники Татьяны Булановой с трудом узнали певицу в новом образе

Татьяна Буланова, приехав на съемки нового клипа, многих удивила своим новым образом. Поклонники не сразу узнали любимую артистку, так как теперь она стала блондинкой.
По сюжету клипа певица должна была проехать на капоте автомобиля без страховки, передает сетевое издание TopDayNews. Татьяна пожелала сама выполнить трюк, отказавшись от дублерши.
На съемки Буланова приехала в сопровождении молодого бойфренда. Татьяна уже несколько лет состоит в отношениях с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Пара избегает вместе появляться на публике, но на этот раз команда передачи «Ты не поверишь!» сумела заснять спортсмена, когда он пришел на съемки своей возлюбленной.
Валерий старался избегать камер, а после того, как материал был отснят, пара вместе отправилась домой.