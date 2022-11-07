Поклонники Татьяны Булановой с трудом узнали певицу в новом образе

На съемки Буланова приехала в сопровождении молодого бойфренда. Татьяна уже несколько лет состоит в отношениях с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Пара избегает вместе появляться на публике, но на этот раз команда передачи «Ты не поверишь!» сумела заснять спортсмена, когда он пришел на съемки своей возлюбленной.