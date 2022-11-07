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Спикер украинских ВВС Игнат назвал систему ПВО страны «оружием прошлого тысячелетия»

Армия
Спикер украинских ВВС Игнат назвал систему ПВО страны «оружием прошлого тысячелетия»

Украинская система ПВО сталкивается с огромными сложностями уже при попытке обнаружения российских крылатых ракет, потому что состоит главным образом из «оружия прошлого тысячелетия». Об этом заявил спикер украинских ВВС Юрий Игнат.

Средства противовоздушной обороны ВСУ безнадежно устарели как в моральном, так и в физическом отношении, признал Юрий Игнат в интервью британскому журналу Economist.

«Старые индикаторы, мониторы, сотни кнопок и экранов», — описал спикер плачевное техническое состояние украинской ПВО.

Игнат сообщил, что в таких условиях «риск человеческой ошибки очень высок», фактически подтвердив падение зенитных ракет ВСУ на жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими расчетами ПВО очередного вертолета Ми-8 ВВС Украины в Херсонской области, об этом информировал телеканал «360».
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