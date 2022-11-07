Политолог Кошкин объяснил, почему республиканцы не оставят Киев без помощи США

Так в беседе с корреспондентом международной редакциеи ФАН он прокомментировал очередную статью американской прессы, в которой победа республиканцев на промежуточных выборах в конгресс почти приравнивается к отказу Соединенных Штатов от поддержки Украины. В частности, газета The Washington Post сообщила, что все больше известных представителей Республиканской партии высказывается в этом ключе. Такая возможность действительно есть, считает Кошкин, но будет ли она использована — большой вопрос.