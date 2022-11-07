Политолог Кошкин объяснил, почему республиканцы не оставят Киев без помощи США

Республиканцы могут урезать объемы поставок денег и оружия Украине, но станут ли они так делать — не ясно.
Даже если Республиканская партия США возьмет бразды правления в свои руки, это не приведет к полному прекращению финансовой и экономической помощи Киеву со стороны Вашингтона, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Так в беседе с корреспондентом международной редакциеи ФАН он прокомментировал очередную статью американской прессы, в которой победа республиканцев на промежуточных выборах в конгресс почти приравнивается к отказу Соединенных Штатов от поддержки Украины. В частности, газета The Washington Post сообщила, что все больше известных представителей Республиканской партии высказывается в этом ключе. Такая возможность действительно есть, считает Кошкин, но будет ли она использована — большой вопрос.
«Дело в том, что подписан закон о ленд-лизе. Это бесконечный кредит. По нему, хочешь не хочешь, сам конгресс должен выделять деньги», — отметил он.
Кроме того, требовать продолжения поддержки может президент США. Парламент в состоянии контролировать этот процесс и в какой-то степени его тормозить, но в целом перекрыть поток военной помощи и финансирования республиканцы не смогут. К тому же демократы всеми силами будут продолжать гнуть свою линию.
«У меня есть субъективное мнение, что Джо Байден под старость просто упирается в этот конфликт, чтобы не началось расследование его с сыном делишек на Украине», — сказал политолог.
В частности, много вопросов в США вызывает увольнение украинского генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году якобы по требованию Байдена, непонятные финансовые махинации, которые американский президент «проводил» через Киев, размещение биолабораторий и прочее. Если в конгрессе будет инициировано разбирательство, то импичмент, вполне вероятно, ему объявят незамедлительно, считает Кошкин.
«Если через два года придет республиканец (на пост президента США. — Прим. ред.), то он может очень серьезно партии демократов навредить. Поэтому им очень важно удержаться у власти», — пояснил эксперт.
Но все это не означает, что Республиканская партия не станет поддерживать Украину. Курс всех политических сил США идентичен — они не против конфликта и вытекающего отсюда оказания финансовой и военной помощи Киеву, разница лишь в вопросах контроля и объемов.
«Республиканцы задаются вопросом: "Почему так много денег уходит туда, когда много проблем внутри страны?" Это прекрасный лозунг, он сработал на выборах. Уже сейчас прогнозируют их успех», — отметил политолог.
Даже если итоги подсчета голосов покажут, что республиканцы и в самом деле одержали победу, они не побегут обниматься с Россией, подчеркнул Кошкин. Противостояние на Украине будет продолжаться, как и подпитка националистов со стороны США, изменится лишь то, сколько Вашингтон будет тратить на этот вооруженный конфликт.
В прошлом месяце лидер республиканского меньшинства Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что в случае победы его партии на промежуточных выборах в конгресс помощь Украине может быть сокращена. Он пояснил, что в Соединенных Штатах накопилось достаточно внутренних проблем, на которые не обращают внимание демократы, и подчеркнул необходимость жесткого контроля финансовых потоков в сторону Киева.