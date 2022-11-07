SHAMAN показал кадры со съемок клипа на песню «Встанем» с российскими звездами

Патриотический певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, опубликовал в Telegram-канале кадры со съемок клипа на песню «Встанем» с российскими звездами. Ролик вышел ко Дню народного единства.
Студию для записи видеоклипа артисту предоставил продюсер Игорь Матвиенко. SHAMAN пришел в восторг, что ему удалось поработать с именитыми артистами. Он показал, как песню «Встанем» поют Николай Басков, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие знаменитости.
«Все звезды российской эстрады поют мою песню. Я даже мечтать об этом не мог!» — заявил SHAMAN.
Артист отметил, что клип уже несколько дней занимает первое место в трендах YouTube. Только на его странице видео посмотрели свыше 2,5 миллиона пользователей, а общее количество просмотров на всех площадках давно превысило 10 миллионов.