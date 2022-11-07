Соцсеть ЯRUS представила топ-10 интересных праздников ноября

Праздник утвержден указом Бориса Ельцина на заре президентства в 1992 году. В тексте документа указан смысл торжества: повысить престиж и значимость воинской службы и поднять уровень военно-патриотического воспитания молодежи. Несмотря на свою дату в календаре, День призывника в России часто проводят до или после обозначенной даты с разбегом в пару недель. Скорее, это число, к которому приурочивают патриотические мероприятия для тех, кто годен к военной службе.