Соцсеть ЯRUS представила топ-10 интересных праздников ноября

В ноябре россияне могут отметить 341 праздник. Среди них есть профессиональные. Например, День военного разведчика и Международный день пианиста. А есть ироничные, такие как День болвана или День маринованных огурцов. В каких городах страны и какие праздники отмечаются, поможет узнать событийный агрегатор социальной сети ЯRUS.
В приложении огромное количество событий, поэтому пришлось потратить немало времени, чтобы собрать для вас десятку самых интересных праздничных мероприятий со всех городов России.
8 ноября. Праздник «Мы любим КВН». Лаишев. Республика Татарстан
Международный день КВН отмечается ежегодно 8 ноября. В 2022 году дату справляют 22-й раз. Дату празднуют члены команд Клуба веселых и находчивых, жюри, вспомогательный персонал, студенческие клубы. К торжествам присоединяются их родственники, друзья, знакомые, близкие люди. Праздник считают своим бывшие участники клуба, поклонники игры.
9 ноября. Владимир. Книжная выставка к Дню бухгалтера «Все в ажуре…»
Книги и журнальные публикации, представленные на выставке, рассказывают о становлении и развитии учета в различные исторические периоды, знакомят с теоретическими основами и базовыми принципами бухгалтерского учета и аудита, с современным состоянием бухгалтерского дела, описывают содержание работы современного бухгалтера и делают прогнозы о том, как изменится эта профессия в эпоху искусственного интеллекта и роботизации.
10 ноября. Мензелинск. Праздник «Стражи закона»
В местном Доме культуры пройдет встреча детей с полицейскими — умными, мужественными, благородными, честными, выносливыми людьми. В программе игра в «Юных полицейских» с участием команд «Убойная сила» и «Богатыри».
11 ноября. Щелково. Экочас «Синичкин день»
12 ноября в России отмечается экологический праздник – Синичкин день, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. С Синичкиного дня, с приходом первых холодов, было принято подкармливать птиц, заботиться о них. В народе говорили: «Подкорми птиц зимою – послужат тебе весною». На мероприятии организаторы расскажут детям о Синичкином дне или «Зиновии-синичнике», который отмечается на Руси с давних пор, познакомят с зимующими и перелетными птицами, рассмотрят виды кормушек и чем можно кормить «зимних гостей».
10 ноября. Грозный. Музыкальный час «День пианиста»
История этого праздника началась 1 ноября 2014 года в Республике Беларусь. В колледже культуры и искусств напомнят себе и другим о значимости собственной профессии. По главной традиции праздника прозвучит поздравление педагогов по фортепиано в благодарность за помощь в обучении столь непростому искусству. Не обойдется без концертов, где каждый клавишник рад поделиться своими навыками и талантами с публикой.
14 ноября. Кирово-Чепецк. Праздник «День призывника»
Праздник утвержден указом Бориса Ельцина на заре президентства в 1992 году. В тексте документа указан смысл торжества: повысить престиж и значимость воинской службы и поднять уровень военно-патриотического воспитания молодежи. Несмотря на свою дату в календаре, День призывника в России часто проводят до или после обозначенной даты с разбегом в пару недель. Скорее, это число, к которому приурочивают патриотические мероприятия для тех, кто годен к военной службе.
14 ноября. Арск. Музейный урок «Всемирный день доброты»
Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты, датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты. Состоится познавательный музейный урок для молодежи сел Новый Кырлай и Новый Яваш, рассказывающий об истории зарождения памятной даты, важности ее проведения, ведь как сказано в «Декларация доброты»: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты, как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни…»
15 ноября. Ленинск-Кузнецкий. Народный праздник «Кузьминки»
«Кузьминки» по народному календарю – праздник встречи зимы и проводов осени. В ходе праздника ведущие расскажут о традициях и обрядах давно забытого праздника, создадут ту атмосферу, при которой участники мероприятия вспомнят забытые времена, узнают историю возникновения праздника. Гостям предложат принять участие в играх: « Хороводный рушник», «Эх, лапти», «Кузнецы», «Заряница». В рамках мероприятия будет проведен мастер-класс по изготовлению чучела «Кузьки». В зале на лавках, оформленных домоткаными дорожками, будет оформлена выставка работ местных рукодельниц: вышитые салфетки, полотенца, подушки, поделки.
16 ноября. Гудермес. Урок толерантности «Толерантность – дорога к миру»
К Международному дню толерантности урок проведет сельская библиотека для детей среднего возраста. Лекторы расскажут, что обозначает слово «толерантность», какими качествами характера обладает человек толерантный. Ребята послушают притчу о доброте, любви и милосердии, ознакомятся с тематической книжной выставкой. В завершение мероприятия желающие смогут принять участие в игре «Комплименты», которая закрепит полученную информацию и подарит детям хорошее настроение.
24 ноября. Уфа. Программа «День моржа»
Научные сотрудники Музея полярников проведут увлекательные экскурсии, расскажут про обитателей Арктики и про экологические проблемы арктического региона, как охотится и где спит морж, кого боится и из-за чего он такой толстый. В кинозале музея будут демонстрироваться документальные фильмы, ролики и анимационные фильмы для самых юных посетителей.
Это лишь незначительная выборка ноябрьских праздников, которые отмечают в России. База событий в приложении ЯRUS охватывает почти 900 городов страны. Фильтры по категории, дате, региону и стоимости билетов помогут подобрать подходящее для каждого пользователя социальной сети мероприятие и посетить его с семьей или друзьями.