Бывший замминистра обороны Японии предсказал прямое столкновение Китая с Тайванем

Прямое столкновение Китая с Тайванем является вопросом времени, заявил бывший заместитель министра обороны Японии Кадзухиса Симада.
В рамках беседы с журналистами эксперт отметил, что для большей части людей основной вопрос состоит не в том, начнется ли конфликт, а когда он произойдет.
Политик выразил уверенность, что японская сторона также будет задействована в предстоящем противостоянии, однако роль Токио Симада раскрывать не стал.
Ранее сообщалось, что ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских истребителей и кораблей к острову. Согласно полученным данным, 31 самолет пересек так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.