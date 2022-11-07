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Бывший замминистра обороны Японии предсказал прямое столкновение Китая с Тайванем

Политика
Бывший замминистра обороны Японии предсказал прямое столкновение Китая с Тайванем

Прямое столкновение Китая с Тайванем является вопросом времени, заявил бывший заместитель министра обороны Японии Кадзухиса Симада.

В рамках беседы с журналистами эксперт отметил, что для большей части людей основной вопрос состоит не в том, начнется ли конфликт, а когда он произойдет.

Политик выразил уверенность, что японская сторона также будет задействована в предстоящем противостоянии, однако роль Токио Симада раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что ВС Тайваня зафиксировали приближение китайских истребителей и кораблей к острову. Согласно полученным данным, 31 самолет пересек так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива.
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