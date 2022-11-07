Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актер Маковецкий прокомментировал слухи о драке с Людмилой Максаковой

Общество
Актер Маковецкий прокомментировал слухи о драке с Людмилой Максаковой

Российский актер Сергей Маковецкий признался, что не конфликтовал с коллегой, народной артисткой РСФСР Людмилой Максаковой.

Ранее в Сети появились слухи о драке Максаковой и Маковецкого на борту самолета по пути в Новосибирск. Артист в беседе с kp.ru назвал ложью подобную информацию.

«В полете ничего не было!» – цитирует актера «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что поп-король Филипп Киркоров поднял руку на неизвестную женщину на одном из закрытых мероприятий. Компромат на артиста распространила телеведущая Виктория Боня. Сам исполнитель хита «Цвет настроения синий» на данный момент ситуацию не прокомментировал.
маковецкий максакова драка артисты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду