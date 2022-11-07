Виктор Литовкин: «Русские войска не уйдут из Херсона, потому что это — территория РФ»

7 ноября с правого берега Днепра в районе Херсона ушел последний теплоход, после этого жители могут эвакуироваться из города «своими силами», заявили местные власти. Как сообщил по этому поводу ФАН военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, ранее российские военные сделали все возможное, чтобы обезопасить гражданское население в случае начала масштабной военной операции в регионе.
Как заявили в администрации Херсонской области, с 7 ноября передвижение гражданских транспортных средств через Днепр по воде и понтонной переправе временно прекращено. В связи с этим украинские СМИ и паблики в соцсетях запестрели сообщениями, что «русские войска готовятся сдать Херсон без боя». В таком же ключе высказался и министр обороны Украины Алексей Резников.
В то же время, российские военные аналитики указывают — судя по спутниковым снимкам, на Херсонском направлении создаются мощные оборонительные сооружения со стороны РФ. Российские военные активно готовятся к обороне, поскольку грамотно выстроенная оборона всегда несет меньше потерь, чем наступление в голой степи, указали они. При этом, помимо действий на самом поле боя, вокруг Херсона ведется еще и невероятная информационно-психологическая борьба.
При этом на херсонском ТВД будут действовать два главных принципа СВО, которые армия РФ последовательно соблюдает. Первый принцип – сохранение жизни мирных граждан, второй принцип — максимальное сохранение личного состава Вооруженных сил РФ. Эксперты связывают будущее масштабное наступление ВСУ с предварительным подрывом дамбы Каховской ГЭС, которую физически невозможно разрушить никакими ракетами. Но при этом в распоряжении ВСУ есть некоторое количество подводных и надводных дронов, возможности которых достоверно неизвестны Минобороны РФ.
По разным оценкам, сегодня в Херсоне, после окончания массовой эвакуации, остаются до 50 тысяч мирных граждан, многие из них принимали участие в референдуме по присоединению к России. Поэтому эксперты уверены, что удержать плацдарм на правом берегу Днепра вокруг Херсона — вполне по силам армии РФ, и, более того, крайне необходимо как с военной, так и с политической точек зрения.
Как заявил по этому поводу ФАН военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, военные и гражданские власти Херсона сделали максимум возможного для того, чтобы подготовить город к будущим боям.
«Я уверен, что русские войска никуда из Херсона не уйдут. Просто потому, что Херсон, как и вся Херсонская область — это территория Российской Федерации. Да, власти предприняли все меры, чтобы гражданское население не пострадало в ходе возможных боевых действий. Все это происходит на фоне того, что украинские войска могут взорвать дамбу Каховской ГЭС, и это повлечет сильное наводнение на обеих берегах в дельте Днепра, — пояснил Литовкин. — Кроме того, власти региона заранее позаботились о том, чтобы заранее спустить огромное количество воды из Каховского водохранилища. И теперь, при возможном разрушении ВСУ дамбы Каховской ГЭС, удар днепровской воды будет далеко не таким сильным, каким он мог бы быть изначально».
По мнению Литовкина, российские власти сделали все возможное и для того, чтобы вывести свои войска из потенциально затопляемой зоны.
«Но это вовсе не значит, что войска РФ готовятся оставить Херсон, и тем самым дать противнику возможность заявить, что «ВСУ отвоевали Херсон». И, тем более, как киевским властям советуют в Вашингтоне, что это якобы «станет основой для начала мирных переговоров». Я просто уверен, что такого не будет! — заявил военный эксперт. — В планах нашего командования — вслед за Херсонской, освободить также Николаевскую и Одесскую области. Вот когда мы освободим и эти регионы, тогда, возможно, появятся какие-то основания для дальнейших переговоров. Но эти переговоры могут быть только на условиях капитуляции Украины — тех самых, которые назвал Верховный главнокомандующий в самом начале спецоперации. Никаких других переговоров мы с Украиной, я думаю, вести не станем».
Виктор Литовкин также прокомментировал мнение, что «битва за Херсон может стать для России «вторым Сталинградом».
«Я считаю, что такое мнение, мягко говоря, абсолютно некорректно. В данном случае речь идет не о «вопросе жизни и смерти», такой вопрос сейчас просто не стоит! В отличие от Сталинграда в 1943-м, там и близко нет трех миллионов войск с обеих сторон линии фронта. Также речь не идет об операции, сравнимой с окружением 300-тысячной группировки фельдмаршала Паулюса, — пояснил Виктор Литовкин. — В свою очередь, Украина также не собирается окружать нашу армию на каком-либо участке — у ВСУ для этого нет ни сил, ни средств! Поэтому сравнивать возможную битву за Херсон с великими сражениями Великой Отечественной как минимум некорректно!»
Литовкин заявил — так поступают только несерьезные люди, возможно, от недостатка ума или образованности.
«Возможно, это делается и вовсе со злонамеренными целями — чтобы показать, что «на Украине идет едва ли не Отечественная война, а Херсон — это такой «последний рубеж». Спрашивается, а почему они тогда не называют «последним рубежом» Луганскую или Донецкую народные республики, Запорожье и т.д.? — задается вопросом аналитик. — Возможно, потому, что такое сравнение используют в своей прессе американцы и другие представители Запада. Но для американцев Украина — это колония, они считают, что могут управлять ею, как им вздумается. Их задача — запускать любые фейки, любые ложные информационные кампании в своей прессе. Но мы, со своей стороны, ни в коем случае не должны поддаваться на подобные провокации! И, тем более — обсуждать возможную битву за Херсон, как некое «великое сражение», от которого якобы зависит судьба военной спецоперации».
Напомним, 7 ноября в Херсоне было частично восстановлено водо- и электроснабжение, нарушенное в результате подрыва ЛЭП украинскими диверсантами. По данным городской администрации, к вечеру понедельника восстановлена подача тепла, функционирует канализация. Идут активные работы по восстановлению освещения улиц и жилых домов. Напомним, днем 6 ноября в десяти населенных пунктах Херсонской области полностью отключились электричество и водоснабжение из-за теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка, сообщил представитель экстренных служб региона. В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка были сильно повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи.