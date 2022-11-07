Виктор Литовкин: «Русские войска не уйдут из Херсона, потому что это — территория РФ»

По разным оценкам, сегодня в Херсоне, после окончания массовой эвакуации, остаются до 50 тысяч мирных граждан, многие из них принимали участие в референдуме по присоединению к России. Поэтому эксперты уверены, что удержать плацдарм на правом берегу Днепра вокруг Херсона — вполне по силам армии РФ, и, более того, крайне необходимо как с военной, так и с политической точек зрения.