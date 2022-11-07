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Собянин сообщил о досрочном открытии участка метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки»

Общество
Собянин сообщил о досрочном открытии участка метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки»

Участок на Калужско-Рижской линии метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки» досрочно откроют в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

Временные ограничения движения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой лини. Строители завершили все работы раньше, поэтому ранее закрытый участок откроют уже 8 ноября.

«На время строительства мы запустили бесплатные автобусы вдоль закрытого участка, сделали бесплатными два трамвайных маршрута», — напомнил Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вокруг станций, которые будут расположены по Троицкой линии метро, живет около миллиона человек, еще несколько сотен тысяч москвичей в той местности учатся или работают.
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