Собянин сообщил о досрочном открытии участка метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки»

Участок на Калужско-Рижской линии метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки» досрочно откроют в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.
Временные ограничения движения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой лини. Строители завершили все работы раньше, поэтому ранее закрытый участок откроют уже 8 ноября.
«На время строительства мы запустили бесплатные автобусы вдоль закрытого участка, сделали бесплатными два трамвайных маршрута», — напомнил Собянин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вокруг станций, которые будут расположены по Троицкой линии метро, живет около миллиона человек, еще несколько сотен тысяч москвичей в той местности учатся или работают.