Европейская промышленность может перебраться в США на фоне роста цен на газ

О своем сокращении присутствия в регионе уже объявил концерн BASF. Похожее решение также приняла норвежская Yara International и австрийский производитель сталелитейного оборудования и материалов RHI. Последний стал увеличивать свои инвестиции в США. Вторая по размерам металлургическая компания в мире ArcelorMittal уже начала сокращать объемы выпуска на заводах в Германии и расширять в Техасе.