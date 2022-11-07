Европейская промышленность может перебраться в США на фоне роста цен на газ

Представители промышленной отрасли Европы могут переехать в Соединенные Штаты из-за подорожания стоимости газа, сообщает издание «Известия».
Журналисты издания уточнили, что многие компании в ЕС сейчас испытают колоссальные проблемы с оплатой счетов за энергоресурсы. Большая часть из них считают, что США может стать отличным местом для релокации, так как страны Азии не подходят под необходимые им параметры.
О своем сокращении присутствия в регионе уже объявил концерн BASF. Похожее решение также приняла норвежская Yara International и австрийский производитель сталелитейного оборудования и материалов RHI. Последний стал увеличивать свои инвестиции в США. Вторая по размерам металлургическая компания в мире ArcelorMittal уже начала сокращать объемы выпуска на заводах в Германии и расширять в Техасе.