Дмитрий «Гоблин» Пучков предложил Константину Эрнсту покинуть свой пост

Пучков отметил, что Эрнст уже давно внес свой вклад в развитие телевидения и шоу-бизнеса. Доказывать ему ничего не нужно, тогда, вероятно, стоит просто попрощаться, заметил журналист. Он также добавил, что у каждого человека в жизни случаются взлеты и падения, а Константин Эрнст сделал для Первого много хорошего на должности генерального директора телеканала.