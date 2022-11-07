Дмитрий «Гоблин» Пучков предложил Константину Эрнсту покинуть свой пост

В последнее время медиаменеджер Константин Эрнст часто подвергается критике и разного рода нападкам. На фоне постоянных скандалов о его судьбе высказался известный российский писатель, этнограф и блогер Дмитрий Пучков.
Журналист, известный широкой публике также как мастер дубляжа Гоблин, отметил, что на месте Эрнста не стал бы выслушивать все это, а просто подал бы в отставку, передает сетевое издание «Информинг».
Пучков отметил, что Эрнст уже давно внес свой вклад в развитие телевидения и шоу-бизнеса. Доказывать ему ничего не нужно, тогда, вероятно, стоит просто попрощаться, заметил журналист. Он также добавил, что у каждого человека в жизни случаются взлеты и падения, а Константин Эрнст сделал для Первого много хорошего на должности генерального директора телеканала.