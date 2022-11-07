Александр Олешко с детства мечтал быть похожим на Иосифа Кобзона

Актер, певец и пародист Александр Олешко признался, что в детстве мечтал быть похожим на народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Он считал фамилию исполнителя нарицательной.
Олешко был откровенен со зрителями XII фестиваля российских фильмов «Липецкий выбор». Он рассказал поклонникам, как в пять лет становился на стул, рассказывал стихи, а родители и соседи аплодировали.
«А потом я кланялся и с выражением говорил: «Для вас выступал народный артист Советского Союза Саша Кобзон!». Так как Иосифа Давыдовича постоянно показывали по телевизору, мне казалось, что быть артистом — это быть Кобзоном. Что все артисты — Кобзоны, для меня это было имя нарицательное», — вспоминал Олешко.
Родители надеялись, что со временем их сын передумает становиться артистом, но с Олешко этого не произошло. Он признался, что до сих пор любит концерты и обожает своего зрителя.