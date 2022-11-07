Американский самолет-заправщик КС-46 был поврежден во время дозаправки истребителя

Издание Air Force Times утверждает, что повреждение кормы и заправочной штанги самолет получил в ходе вылета, экипажу было поручено дозаправить в воздухе истребитель F-15, который следовал на военную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси.