Американский самолет-заправщик КС-46 был поврежден во время дозаправки истребителя

Американский самолет-заправщик KC-46 Pegasus получил повреждения, ремонт которого обойдется командованию в два миллиона долларов.
Издание Air Force Times утверждает, что повреждение кормы и заправочной штанги самолет получил в ходе вылета, экипажу было поручено дозаправить в воздухе истребитель F-15, который следовал на военную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси.
Из-за ошибки экипажа самолеты двигались с разной скоростью, поэтому заправочная штанга, оттолкнувшись от истребителя, ударила по KC-46, повредив корму. Несмотря на это, самолет добрался до Нью-Джерси. Ремонт обойдется Пентагону в 2,5 миллиона долларов.
Ранее телеканал «360» сообщил, что самолет ВКС России Ан-26 едва не столкнулся с американскими беспилотниками MQ-9 и MQ-1 в Сирии во время планового полета.