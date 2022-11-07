NYT: решительность Запада в вопросе помощи Украине пошатнулась

Антироссийская коалиция Запада начала слабеть из-за экономических трудностей. Об этом написало издание The New York Times.
Авторы материала Джейсон Горовиц и Кэтрин Портер констатировали, что западные страны продолжают активно поддерживать Киев. Однако решительность коалиции пошатнулась. Дело в том, что во многих странах Запада упал уровень жизни, растет инфляция, а также наблюдается усталость от конфликта.
«Многие аналитики считают, что эта приверженность продлится до тех пор, пока Соединенные Штаты удерживают позиции, но успех республиканцев, некоторые из которых поставили под сомнение цену участия в конфликте, на промежуточных выборах во вторник может изменить эти ожидания», – сказано в статье.
Кроме того, постоянная поддержка киевского режима обернулась протестами в Германии. Аналогичную точку зрения начали высказывать немецкие политики.
Ранее американский политик Уэсли Холлман заявил, что конгресс может не успеть принять новую финансовую помощь Украине. По его словам, политики заняты другими проблемами на фоне предстоящих выборов.