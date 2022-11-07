NYT: решительность Запада в вопросе помощи Украине пошатнулась

Авторы материала Джейсон Горовиц и Кэтрин Портер констатировали, что западные страны продолжают активно поддерживать Киев. Однако решительность коалиции пошатнулась. Дело в том, что во многих странах Запада упал уровень жизни, растет инфляция, а также наблюдается усталость от конфликта.