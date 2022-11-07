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Диетолог Плотникова перечислила стимулирующие работу мозга продукты

Общество
Диетолог Плотникова перечислила стимулирующие работу мозга продукты

Здоровый рацион питания способен улучшить работу многих органов человека, включая головной мозг. Нутрициолог, диетолог, коуч по питанию Кристина Плотникова перечислила продукты, стимулирующие работу серого вещества.

Специалист рекомендовала обратить внимание на брокколи. Она содержит большой запас витаминов и легкоусваеваемых белков, а также лютеин и бор, передает «Газета.ru».

Еще одним полезным для мозга продуктом признаны грецкие орехи. Они имеют повышенную питательную ценность и способствуют улучшению памяти.
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