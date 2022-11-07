Счета за электроэнергию в Европе бьют рекорды

Брюссель, 7 ноября. Европейские домохозяйства платят рекордные цены за электроэнергию и природный газ, несмотря на меры правительств по защите потребителей от кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно данным энергетического консалтингового агентства VaasaETT Ltd., средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании составила в октябре почти 18 евроцентов за киловатт-час. В два раза больше, чем в тот же период в 2021 году. Цена за газ в Европе выросла на 67%, достигнув 36 евроцентов за киловатт-час.
По сравнению с сентябрем стоимость электричества в октябре выросла на 3,4%, газа — на 2,5%. Самый большой прирост был зарегистрирован в Дублине, где тарифы на электроэнергию повысились на 44%, и в Риме, где средняя цена за газ увеличилась на 97%.
По словам исполнительного директора финской консалтинговой компании Филипа Льюиса, счета домохозяйств могли бы быть еще выше, если бы правительства не оказывали поддержку населению. Данные были опубликованы после решения стран ЕС о выделении более 550 млрд долларов на защиту граждан и предприятий от резкого роста цен за электроэнергию.
Ожидается, что тарифы будут расти по мере приближения зимы в Европе, что может создать дополнительные проблемы для политических лидеров, пытающихся искусственно понизить расходы.
«Если кризис продлится примерно еще один год или больше, стоимость этих мер для правительств будет огромной. В конце концов, клиенты забудут, что эти цены не являются реальными ценами — они примут их за норму, и тогда их будет практически невозможно убрать», — отметил Льюис.