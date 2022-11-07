Счета за электроэнергию в Европе бьют рекорды

Согласно данным энергетического консалтингового агентства VaasaETT Ltd., средняя розничная цена на газ в ЕС и Великобритании составила в октябре почти 18 евроцентов за киловатт-час. В два раза больше, чем в тот же период в 2021 году. Цена за газ в Европе выросла на 67%, достигнув 36 евроцентов за киловатт-час.