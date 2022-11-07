Манукян предложил список артистов на новогодние патриотические концерты вместо «голубых огоньков»

«Белый список» артистов был создан Манукяном в пику «черному списку» селебрити, бежавших из нашей страны и стыдящихся своего происхождения. Журналист посчитал, что добрые дела заслуживают гораздо больше внимания, нежели желчные и предательские высказывания. Идея «Белого списка» заключается в том, что он содержит имена артистов, которые поддерживают свою страну, армию и народ Донбасса.