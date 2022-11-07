Манукян предложил список артистов на новогодние патриотические концерты вместо «голубых огоньков»

Традиционные «голубые огоньки», которые россияне привыкли видеть в новогодних телеэфирах в нынешней ситуации и в прежнем формате неуместны, считает журналист и блогер Вадим Манукян. По его мнению, стоит воспользоваться ситуацией, отъездом из РФ целой плеяды «звезд», чтобы заменить это «дурновкусие» на патриотические концерты.
К тому же, как отметил он в разговоре с корреспондентом ФАН, исполнителей, которые являются настоящими патриотами своей страны, в России предостаточно. Есть даже специальный «Белый список».
«Считаю, что проводить «Голубые огоньки» на ТВ в том формате, в котором они проводились до старта СВО, больше не нужно. Это дурновкусие, а сейчас это все еще и неуместно. Да и после СВО этот ужас возвращать на экраны тоже не нужно. Вместо «огоньков» пусть проведут концерты патриотической песни. На них вполне можно позвать всех артистов, которые были озвучены в представленном мною списке артистов-патриотов, о поддержке которого уже делали заявления в Общественной палате РФ и в Государственной Думе РФ. Участниками концертов могли бы стать: SHAMAN, Юлия Чичерина, Ольга Кормухина, Олег Газманов, Юта, Дмитрий Харатьян, Денис Майданов, Игорь Наджиев, Ян Осин, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, «Любэ», «Зверобой». А в целом, просто загляните в список, там порядка ста фамилий. Хватит на все федеральные каналы», — резюмировал он.
«Белый список» артистов был создан Манукяном в пику «черному списку» селебрити, бежавших из нашей страны и стыдящихся своего происхождения. Журналист посчитал, что добрые дела заслуживают гораздо больше внимания, нежели желчные и предательские высказывания. Идея «Белого списка» заключается в том, что он содержит имена артистов, которые поддерживают свою страну, армию и народ Донбасса.