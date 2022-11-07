The Independent: британцы заговорили о выборах после слов премьера Сунака о бюджете страны

Через десять дней в Великобритании будет представлена налоговая программа. Однако высказываем про отмену обещаний Сунак подорвал свой авторитет. Плюс ко всему для «закрытия дыры» в бюджете страны премьеру придется повысить налоги и ограничить расходы.