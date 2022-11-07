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The Independent: британцы заговорили о выборах после слов премьера Сунака о бюджете страны

Политика
The Independent: британцы заговорили о выборах после слов премьера Сунака о бюджете страны

Британцы вновь заговорили о выборах после заявления нового премьер-министра королевства Риши Сунака о готовности отказаться от собственных обещаний по расходованию государственных средств, передает The Independent.

Через десять дней в Великобритании будет представлена налоговая программа. Однако высказываем про отмену обещаний Сунак подорвал свой авторитет. Плюс ко всему для «закрытия дыры» в бюджете страны премьеру придется повысить налоги и ограничить расходы.

Простых британцев испугал тот факт, что на фоне инфляции будет сокращено увеличение размера социальных пособий и пенсий.

Ранее сообщалось, что украинцев расстроили планы Сунака сократить военный бюджет Великобритании.
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