The Independent: британцы заговорили о выборах после слов премьера Сунака о бюджете страны

Британцы вновь заговорили о выборах после заявления нового премьер-министра королевства Риши Сунака о готовности отказаться от собственных обещаний по расходованию государственных средств, передает The Independent.
Через десять дней в Великобритании будет представлена налоговая программа. Однако высказываем про отмену обещаний Сунак подорвал свой авторитет. Плюс ко всему для «закрытия дыры» в бюджете страны премьеру придется повысить налоги и ограничить расходы.
Простых британцев испугал тот факт, что на фоне инфляции будет сокращено увеличение размера социальных пособий и пенсий.
Ранее сообщалось, что украинцев расстроили планы Сунака сократить военный бюджет Великобритании.