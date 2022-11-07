Пугало для избирателей: депутат Федоров об очередном «вмешательстве» в выборы США

Сообщения о якобы российских ботах, призывающих голосовать против демократов — элемент избирательной кампании и не более того. Не стоит даже внимание обращать на подобного рода слухи. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.
Издание The New York Times сообщает о вмешательстве России в грядущие выборы в Конгресс посредством активизации различных ботоферм. Журналисты заявляют, что посты ботов в основном очерняют действующего президента Джо Байдена и других видных демократов. Кроме того, фейковые аккаунты также сетуют на использование денег налогоплательщиков для многомиллиардной поддержки Украины.
«Это абсолютно внутренняя история. И к России она никакого отношения не имеет. Это просто форма избирательной кампании. В рамках которой надо говорить, что Россия. Враз. Соответственно, ссылаться на позицию врага, чтобы одержать победу в той или иной форме в период избирательной кампании. Так что я не думаю, что нам на это вообще стоит обращать внимание», — рассказал парламентарий.
Напомним, что тезис о вмешательстве Москвы в американские выборы звучит уже не в первый раз. Так, в 2016 году, победу на выборах одержал Дональд Трамп. В этом ему якобы помогли российские боты, сформировавшие определенный информационный фон в соцсетях. Разбирательства по этому вопросу не прекращалась ни разу за время президенства Трампа и коночательная точка в этой истории не поставлена до сих пор.