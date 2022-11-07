Пугало для избирателей: депутат Федоров об очередном «вмешательстве» в выборы США

Напомним, что тезис о вмешательстве Москвы в американские выборы звучит уже не в первый раз. Так, в 2016 году, победу на выборах одержал Дональд Трамп. В этом ему якобы помогли российские боты, сформировавшие определенный информационный фон в соцсетях. Разбирательства по этому вопросу не прекращалась ни разу за время президенства Трампа и коночательная точка в этой истории не поставлена до сих пор.