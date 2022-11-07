Солист Backstreet Boys Ник Картер расплакался из-за смерти брата на концерте

Напомним, 34-летнего Картера нашли мертвым в ванне в его собственном доме в Ланкастере. Звездный родственник покойного в личном микроблоге опубликовал несколько архивных фотографий с братом и написал, что, несмотря на их сложные взаимоотношения, его сердце разбито.