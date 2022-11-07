Солист Backstreet Boys Ник Картер расплакался из-за смерти брата на концерте

Музыкант, солист популярной группы Backstreet Boys Ник Картер узнал о смерти родного брата Аарона Картера во время мирового турне. Артист не смог сдержать эмоций и расплакался перед зрителями на концерте.
Менее чем через сутки после трагичной новости Картер вышел на сцену лондонского O2. Артист дал волю чувствам в момент исполнения куплета хита Show Me The Meaning of Being Lonely. Коллеги по группе тут же окружили своего солиста и оказали необходимую поддержку.
«Мы просто хотели найти момент в нашем шоу, чтобы вспомнить о нем. Благодарим вас, ребята, за всю вашу любовь и поддержку», – произнес певец Кевин Ричардсон со сцены.
Напомним, 34-летнего Картера нашли мертвым в ванне в его собственном доме в Ланкастере. Звездный родственник покойного в личном микроблоге опубликовал несколько архивных фотографий с братом и написал, что, несмотря на их сложные взаимоотношения, его сердце разбито.