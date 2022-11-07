Алла Пугачева признавалась, что Примадонной должны были называть Людмилу Гурченко

Певица Алла Пугачева признавалась, что Примадонной российской эстрады должны были называть не ее, а актрису Людмилу Гурченко. Известное прозвище «приклеилось» к артистке совершенно случайно.
Песню «Примадонна» Пугачева написала для Валерия Меладзе, который должен был представлять Россию на Евровидении, но певец заболел и ей пришлось самой исполнить композицию.
«Я писала эту песню и четко представляла, что это будет именно мужская песня, но когда мне пришлось ее исполнять самой, нужно было представлять, для кого я бы могла ее исполнить. Мне сразу же в голову пришла только одна женщина, которую я могла бы назвать Примадонной, — это была Людмила Гурченко», — цитирует Пугачеву издание The Voice Mag.
Исполнительнице не удалось занять призовое место на международном вокальном конкурсе, но за ней прочно закрепилось прозвище «Примадонна». С годами оно стало неофициальным вторым именем Пугачевой.