Владельцы жилья в России опубликовали рекордное число объявлений о срочной продаже квартир

Число объявлений о срочной продаже квартир в России достигло максимума за всю историю статистики в этой сфере. С начала марта 2022 года их количество увеличилось на 85%, свидетельствуют данные исследования, проведенного «Циан. Аналитикой».
Согласно уточнению экспертов, в абсолютном выражении число публикаций о срочной продаже жилой недвижимости достигло 12,5 тысячи объявлений.
«Количество объявлений в целом по всему рынку за тот же период увеличилось только на 29%», — указано в сообщении.
При этом доля объявлений, где требуется срочная продажа, достигла 4%, что стало максимумом за последние три года. Если рост их числа начался со 2 марта, то локальный пик — 3,9% — был зафиксирован 1 июля, после этой даты показатель пошел на спад.
Между тем в России ощущается нехватка покупателей недвижимости. На этом фоне цены на новостройки за последний месяц показали минимальный рост, пишет INFOX.